بن سلمان يؤكد لرئيس أوكرانيا استعداد السعودية للوساطة مع روسيا

تلقّى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً من الرئيس فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، وذلك بعد ساعات من تلقيه اتصالًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء الخميس، إن اللقاء تناول بحث الأزمة في أوكرانيا، حيث أكد بن سلمان دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة تصعيد الأزمة، واستعدادها لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف، ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.

وأشار إلى أن المملكة ومن منطلق اعتبارات إنسانية ستمدد تأشيرات الزائرين والسياح والمقيمين الأوكرانيين في المملكة التي ستنتهي خلال هذه الفترة لثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وأن حكومة المملكة حريصة على راحتهم وسلامتهم.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.