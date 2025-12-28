كييف تعلن إسقاط 30 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 30 من أصل 48 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 48 طائرة مسيرة من طرازي "شاهد"، و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق أوريول وكورسك وبريمورسكو-أختارسك الروسية، بالإضافة إلى هفارديسكي وتشودا بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 8:30 صباح اليوم الأحد، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 30 طائرة مسيرة في شمال وجنوب وشرق البلاد.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 25 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم تدمير "12 طائرة مسيرة فوق مقاطعة سامارا، و3 فوق مقاطعة بيلجورود، و3 فوق مقاطعة كورسك، و3 فوق مقاطعة ساراتوف، و2 فوق مقاطعة فولجوجراد، و2 فوق مقاطعة روستوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.