الوادى الجديد: القوافل الطبية تختتم أعمالها بقرى درب الأربعين

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الانتهاء من القافلة الطبية المجانية بقرى درب الأربعين 2، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المتباعدة التي تستحق الرعاية الطبية اللازمة.

وقال، إنه تم إجراء الكشف الطبى على 251 حالة مرضية في التخصصات الطبية المختلفة وشملت نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير جميع الأدوية التي تصرف للمرضى بالمجان، بالإضافة إلى تحويل 4 حالات لإجراء عمليات جراحية.

وأضاف محروس، أن القافلة الطبية تأتي في إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة "حياة كريمة" في مناطق الوادي الجديد لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة، وتنفذ في أغلب القرى بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.

وأشار محروس إلى انطلاق قافلة طبية مجانية غدا السبت، بمركزى الخارجة بالتنسيق مع إحدى الجمعيات في الفترة من 4 حتى 6 مارس الجارى، وسيتم الكشف الطبي على المرضى بمركز حسن حلمى لذوى الاحتياجات الخاصة الحكومى، والمركز الطبي في الخارجة، ومستشفى مركز باريس العام، في تخصصات الباطنة، العظام، الرمد، النساء والتوليد، الأطفال، الجلدية، الأنف والأذن، علاوة على الاستعداد لتنظيم قافلة جسور الخير 18 بالتعاون مع جامعة المنصورة وستنطلق في 8 مارس الجارى بمستشفى الداخلة العام، في تخصصات مختلفة.