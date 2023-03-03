انطلقت انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهن التمثيلية، صباح اليوم، وتستمر حتى الخامسة مساء، بنادي نقابة المهن التمثيلية.

وحرص الفنان أحمد عزمي على المشاركة بصوته في الانتخابات، قائلا، في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "واجب على أي فنان الإدلاء بصوته في الانتخابات، واختيار من يراه الأصلح لخدمة الجميع".

ويتنافس على مقعد النقيب د. أشرف زكى، والفنان حلمى فودة، والمخرج أحمد السيد أبو موسى.

وانتهت ولاية 6 أعضاء من النقابة، وهم إيهاب فهمى، ونهال عنبر، وسامى مغاورى، وأشرف طلبة، ومصطفى حجاج، وعفاف رشاد، وجميعهم لهم حق الترشح لدورة أخرى.

وترشح لمقاعد الأعضاء الـ6 بمجلس النقابة، 12 شخصا وهم أحمد بدير، ونهال عنبر، وإيهاب فهمى، وأشرف طلبه، ولقاء سويدان، وعفاف رشاد، وهند عاكف، وحكمت عاطف، وعلى كمالو، ومحمد عاشور، ومحمد صلاح أدم، وصلاح طافش.