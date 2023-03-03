تعاون إيطاليا والإمارات في مجال الطاقة الخضراء

قالت مصادر إيطالية مطلعة إن إيطاليا والإمارات العربية المتحدة تعتزمان توقيع اتفاقا لتعزيز تعاونهما في مجال الطاقة الخضراء، على هامش زيارة رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني للإمارات.



ومن المقرر أن تلتقي ميلوني مع الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي غدا، حيث سيعلنان تعزيز العلاقات بين شركتي الطاقة إيني الإيطالية وبترول أبوظبي الوطنية(أدنوك).



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى أن ميلوني تسعى منذ وصولها إلى السلطة في أواخر العام الماضي، لتعزيز العلاقات مع دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط لتنويع مصادر إمدادات إيطاليا بالطاقة وتقليص اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي من روسيا.



تأتي وزيرة ميلوني الرسمية للإمارات بعد زيارتها للهند حيث اتفقت مع المسؤولين الهنود على تعميق التعاون بين روما ونيودلهي في مجالات الطاقة والدفاع.