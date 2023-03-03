 ميسي على رأس قائمة سان جيرمان لمواجهة نانت - بوابة الشروق
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ميسي على رأس قائمة سان جيرمان لمواجهة نانت

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 3 مارس 2023 - 8:42 م | آخر تحديث: الجمعة 3 مارس 2023 - 8:43 م

أعلن كريستوف جالتييه، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمواجهة نانت، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره نانت، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 ، على ملعب حديقة الأمراء.

وشهدت قائمة سان جيرمان غياب الثنائي نيمار وحكيمي بداعي الإصابة.

جاءت قائمة العملاق الباريسي كاملة كالتالي...

أليكساندر لوتيليه - جيانلويجي دوناروما - سيرجيو ريكو - سيرجيو راموس - ماركينيوس - فابيان رويز - جون بيرنات - دانيلو بيريرا - - فيتينها - نونو مينديز - نوردي موكيلي - كارلوس سولير - تيموثي وايت - ليونيل ميسي - أل شاداي بتشيابو - وارن زائير ايمري - إسماعيل غربي - كيليان مبابي - هوغو إيكيتيكي.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 60 نقطة وبفارق 8 نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الثاني


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