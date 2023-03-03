ميسي على رأس قائمة سان جيرمان لمواجهة نانت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن كريستوف جالتييه، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمواجهة نانت، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره نانت، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 ، على ملعب حديقة الأمراء.

وشهدت قائمة سان جيرمان غياب الثنائي نيمار وحكيمي بداعي الإصابة.

جاءت قائمة العملاق الباريسي كاملة كالتالي...

أليكساندر لوتيليه - جيانلويجي دوناروما - سيرجيو ريكو - سيرجيو راموس - ماركينيوس - فابيان رويز - جون بيرنات - دانيلو بيريرا - - فيتينها - نونو مينديز - نوردي موكيلي - كارلوس سولير - تيموثي وايت - ليونيل ميسي - أل شاداي بتشيابو - وارن زائير ايمري - إسماعيل غربي - كيليان مبابي - هوغو إيكيتيكي.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 60 نقطة وبفارق 8 نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الثاني