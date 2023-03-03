الزمالك يتعادل مع بيراميدز في مباراة الخوف من الخسارة

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حسم التعادل السلبي مباراة الزمالك وبيراميدز التي أقيمت على ملعب بالأخير بإستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الأسبوع الـ 20 من الدوري الممتاز.

سيطر الحذر على أداء الفريقين في واحدة من أقل المواجهات بينهما فنيا، رغم وجود عدة فرص تهديفية هنا وهناك، إلا أنه كان هناك حرص من كل فريق على ألا يستقبل أهداف ومن ثم يتعرض للخسارة.

بداية المباراة جاءت سريعة بين الفريقين دون فترة جس نبض، بينما كان الزمالك الأكثر وصولاً للمرمى بمحاولات بدأت في الدقيقة 3 عن طريق مصطفى شلبي بكرة مرت فوق العارضة، بينما أهدر اللاعب نفسه فرصة أخرى بتسديدة اصطدمت في الدفاع بعد هجمة مرتدة سريعة.

أضاع أيضا سيف الدين الجزيري أكثر من فرصة للانفراد بمرمى أحمد الشناوي بسبب البطء في الانطلاق.

وأنقذت راية التسلل سيف الدين الجزيري، بعدما أهدر هدفاً محققاً أمام المرمى في الدقيقة 28.

أجرى جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز تبديلا مبكرا بنزول أحمد توفيق على حساب أحمد فتحي، في الدقيقة 34.

وأهدر فخر الدين بن يوسف فرصة خطيرة لبيراميدز، في الدقيقة 35 برأسية فوق عارضة محمد صبحي.

سدد مصطفى شلبي، من زاوية صعبة لكرة كرته مرت بعيدا عن المرمى بالدقيقة 37.

تصدى صبحي لرأسية جديدة في الدقيقة 44 من عرضية لبيراميدز.

مع بداية الشوط الثاني شارك أحمد فتوح بديلاً لمحمد عبدالشافي في الجبهة اليسرى.

أهدر محمد عبدالغني فرصة للزمالك برأسية مرت بعيدا عن مرمى الشناوي في الدقيقة 50.

استمرت المحاولات الهجومية من الجانبين، وبدا الزمالك أكثر انتشارا في خط الوسط، لكن بيراميدز ظل أكثر خطورة خاصة مع المساحات في دفاع الأبيض.

أنقذ صبحي فرصة انفراد من أمام إبراهيم عادل في الدقيقة 58.

أجرى فيريرا تبديلين دفعة واحدة عند الدقيقة 62، حيث شارك أحمد بلحاج على حساب سيف جعفر، وناصر منسي على حساب سيف الجزيري.

كاد علي جبر يستغل عرضية بيراميدزية في الدقيقة 68 ليحولها إلى شباك محمد صبحي، لكنها وصلت سهلة لحارس الزمالك الذي لم يخرج لمقابلة العرضية.

ساهم تراجع المجهود البدني من الفريقين في قلة المحاولات الخطيرة على مرميي صبحي والشناوي.

حاول باتشيكو تنشيط فريقه بتبديلات شملت أحمد سامي ووليد الكرتي وفخري لاكاي

في المقابل شارك يوسف أسامة نبيه على حساب مصطفى شلبي بالدقيقة 79.

نشط بيراميدز هجوميا في الدقائق الأخيرة مستفيدا من أوراقه البديلة التي منحت حيوية في الثلث الهجومي بالمرتدات.

ظلت المحاولات مستمرة حتى صافرة النهاية من محمد عادل، التي أعلنت تعادلاً سلبياً، منح بيراميدز نقطة ليستعيد الوصافة برصيد 39 نقطة، بفارق الأهداف عن فيوتشر، أما الزمالك فله 33 نقطة ينفرد بالمركز الخامس.