عمرو أديب عن واقعة منصة هوج بول: لو الفلوس اتحولت بسهولة كده تبقى بلوة زرقاء

تساءل الإعلامي عمرو أديب، عما إذا كانت منصة «هوج بول» الاستثمارية للتعدين في العملات المشفرة التي أوهمت المواطنين بأرباح ضخمة، مرخصة من عدمه.



وهوج بول منصة رقمية أوهمت آلاف المواطنين بالحصول على أرباح بالدولار من خلال أحد التطبيقات، وأعلنت عن أرقام خيالية للأرباح حيث يُقدم بأربعة دولارات مقابل إيداع مبلغ ألف جنيه.



وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «هل الناس دي نصابة معرفش.. جايز.. هل الملايين اللي مرت دي من خلال المحافظ الإلكترونية محدش شافها في البلد».



وأشار إلى أنه لا توجد معلومات رسمية في هذا الصدد، وقال: «لو حد طلع قال الكلام ده مش موجود هصدقه.. لكن فيه ضحايا بتسوط على السوشيال ميديا».



وتابع: «لو الفلوس اتحولت بسهولة كده من خلال تطبيقات إلكترونية تبقى بلوى زرقاء.. وأنا معرفش هي الناس دي لها تعويضات عند الدولة ولا لأ».



واستكمل: «أصحاب المنصة دول معاهم مليارات .. هيروحوا فين ولا بخ.. لو العملية نصب فدي تعتبر أكبر عملية نصب من سنوات».



ولفت إلى أن هناك معلومات متضاربة بشأن قيمة الأموال التي تم ضخها في هذه المنصة إذ تتباين المعلومات بين كونها ستة وسبعة مليارات جنيه.