زوجة إيهاب فهمي تغني في انتخابات نقابة المهن التمثيلية لدعم زوجها

انطلقت صباح اليوم الجمعة، انتخابات نقابة المهن التمثيلية بتوافد أعضاء النقابة للإدلاء بأصواتهم، بحضور الكثير من نجوم الفن.



وغنت يسرا، زوجة الفنان ايهاب فهمي، أغنية "أنت الحظ" داخل نادي النقابة؛ لدعم زوجها في انتخابات عضوية مجلس النقابة، مؤكدة أنه جدير بالنجاح وتمثيل الفنانين في مجلس النقابة.



وحضر حتى الآن كل من أشرف زكي الذي يتنافس على مقعد النقيب للمرة الثانية، وأحمد السيد أبو موسى، وإيهاب فهمي، ولقاء سويدان، وهند عاكف، يسرا، غادة عادل، محمد رياض، عمرو محمود ياسين، ريهام سعيد، فردوس عبد الحميد ومحمد لطفي الذي وصل مبكرا للإدلاء بصوت وغيرهم الكثير من النجوم.



ويتنافس على مقعد نقيب الممثلين كلا من الدكتور أشرف زكي، وأحمد السيد موسى، حلمي فودة، بينما يتنافس على مقعد المجلس في انتخابات التجديد النصفي كل من: حكمت عاطف وعلي كمالو وعفاف رشاد ومحمد عاشور ولقاء وسويدان وأشرف طلبة وهند عاكف وأحمد بدير ونهال عنبر وإيهاب فهمي ومحمد صلاح آدم وصلاح طافش.