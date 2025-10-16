ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم عقد لقاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في ماليزيا.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، ردا على سؤال حول إمكانية لقائه مع مودي في ماليزيا: "نعم، هو صديقي ولدينا علاقات ممتازة، وهذا ما قاله هو نفسه قبل يومين".



وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام آسيوية بأن ترامب قد يلتقي مودي على هامش قمة "آسيان" التي من المقرر أن تعقد في عاصمة ماليزيا كوالا لمبور في 26 – 28 أكتوبر الجاري.

ويأتي ذلك بعد أنباء عن تدهور العلاقات بين ترامب ومودي، وذلك بسبب رفض الهند ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام وكذلك مطالبة ترامب العلنية للهند بوقف مشتريات النفط الروسي، حسب التقارير الإعلامية الصادرة في أغسطس الماضي.