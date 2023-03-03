فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، باب التسجيل أمام أعضاء الجمعية العمومية، الساعة 10 صباح اليوم، ويستمر حتى 12 ظهرا، ويمكن مده ساعة حتى الواحدة، وإذا كان عدد الأعضاء الذين سجلوا فى الجمعية العمومية قريب من العدد القانوني للانعقاد، يجوز المد ساعة أخرى حتى الثانية ظهرا.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية بحضور 50%+1 من إجمالي الأعضاء المشتغلين، تؤجل انعقادها لـ17 مارس الجاري.

وقال أيمن عبدالمجيد، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، عضو اللجنة المُشرفة على انتخابات النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة، إن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المدعوة للانعقاد اليوم الجمعة 3 مارس، تتشكل من أعضاء النقابة المقيدين في جدول المشتغلين، وعددهم (مسددين وغير مسددين للاشتراك بالقاهرة وفرع الإسكندرية 9843 عضوًا).

وأضاف: يُشترط لمن يحق له التصويت أن يكون مسددًا لاشتراك عام 2022 بحد أدنى، ويستدل على ذلك بإظهاره كارنيه العضوية للعام 2023 (عددهم حتى الآن 9221، بينهم 180 بالإسكندرية).

وأوضح أن التوقيع في كشوف حضور الجمعية العمومية يبدأ في تمام الساعة العاشرة وحتى الثانية عشر ظهرًا، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور 50%+1 من إجمالي المسدسين للاشتراك، ومن ثم الانعقاد القانوني الصحيح بحضور 4611 عضوًا.

ونوه بأنه من المعتاد عدم اكتمال النصاب القانوني في الدعوة الأولى، ولذلك يحجم الزملاء عن الحضور انتظارًا للدعوة للانعقاد الثاني 17 مارس الجاري، حيث يكون الانعقاد صحيحًا بحضور 25% ممن لهم حق التصويت، وعددهم حتى الآن 2306 أعضاء مشتغلين مسددين للاشتراكات.

وبشأن من يرغب في السداد، قال: مُخصص لجنة خاصة لمن يحضر ويسدد حتى يوم الانتخاب وعددهم بالقاهرة 616 غير مسدد، ويحق له التسديد حتى يوم الجمعية العمومية، و6 فقط غير مسددين بالإسكندرية.

وذكر عبدالمجيد، الزملاء، بأنه على العضو المدرج اسمه في كشوف التصويت، إبراز كارنيه العضوية لعام 2023، ووثيقة إثبات هوية (بطاقة رقم قومي- جواز سفر- رخصة قيادة)، وذلك لأن كارنيه العضوية مدون به الاسم الصحفي وصورة العضو ورقم قيده وتاريخ إصدار الكارنيه (2023)، وبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة القيادة، بها الاسم الثلاثي وبعض الحالات- عدد محدود للغاية- الاسم الثاني في كارنيه النقابة (الشهرة)، لا يوجد في وثيقة إثبات الهوية.

ولفت إلى أن التسجيل للجمعية العمومية يبدأ من الساعة 10 صباحًا، حتى الثانية عشر ظهرًا، وحال عدم أكتمال النصاب يتم مد التسجيل ساعة بساعة.

وأشار إلى أنه عقب اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، تتخذ قرارًا ببدء الاقتراع، ويستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساءً، ويحق للجنة المُشرفة المد ساعة، ويكون من حق من تواجد في حرم مقر الاقتراع، التصويت عقب غلق الباب الرئيسي.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني 3 مارس، ترجأ الجمعية العمومية، وتدعى للانعقاد بعد 15 يومًا، 17 مارس ويعاد تسليم كشوف الناخبين، منقحة، وفق آخر تحديث.