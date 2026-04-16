السلطات التركية: إطلاق النار المميت في مدرسة كان مخططا له مسبقا

قالت السلطات التركية، اليوم الخميس، إن حادث إطلاق النار المميت الذي نفذه طالب في الصف الثامن في مدرسة بجنوب شرق تركيا كان هجوما فرديا مخططا له مسبقا، دون وجود أي صلة واضحة له بجماعات مسلحة.

وذكرت النيابة العامة التركية، أن وثيقة عثر عليها في حاسوب المشتبه به، ومؤرخة قبل أيام من الحادث، تشير إلى نيته تنفيذ عمل عنيف واسع النطاق، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.

وفتح الطالب البالغ من العمر 14 عاما، النار في مدرسته بمحافظة كهرمان مرعش أمس الأربعاء، ما أسفر عن مقتل عدد من الطلاب ومعلم.

وقال مسئولون، إن حصيلة القتلى بلغت تسعة، مضيفين أن المشتبه به لقي حتفه أيضا.

وألقي القبض على والد المشتبه به، وهو ضابط شرطة متقاعد، وفقا لوكالة الأناضول.

وتعتقد السلطات أن المهاجم استخدم أسلحة والده. كما تم احتجاز والدته.

وذكرت وسائل إعلام محلية، من بينها صحيفة "يني شفق" التركية، أن الأب قال للشرطة إن ابنه كان كان مهتما بالأسلحة النارية، وإنه اصطحبه إلى ميدان رماية قبل أسبوع من الهجوم، مضيفا أن الابن كان يتلقى علاجا نفسيا.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الخميس، أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية في المدارس على مستوى البلاد عقب الهجوم.