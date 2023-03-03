المدعي العام الأوكراني: مقتل 461 طفلا وإصابة 930 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الجمعة، مقتل 461 طفلا وإصابة 930 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير من العام الماضي.

وقال مكتب المدعي العام في بيان، إنه حتى اليوم 3 مارس، تأثر أكثر من 1390 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 461 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 930 آخرون بجروح مختلفة الخطورة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ445 حالة، وتليها خاركييف بـ272 حالة وفي كييف 123حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام، أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث إن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وأشار إلى أنه نتيجة القصف الجوي والمدفعي الروسي، تم تدمير 3 آلاف و126 مؤسسة تعليمية حتى الآن، موضحا أن 438 منهم تم تدميرها بالكامل.