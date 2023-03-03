حلمي التوني يجمع بين جمال المرأة وحريتها في معرضه «أنا حرة»

المعرض يستمر حتى 20 مارس الجاري بجاليري بيكاسو

««أنا حرة»، صيحة المرأة فى كل زمان ومكان، فقد اهتم كل الفنانين وأبدعوا فى تصوير جمال المرأة، كنت واحدًا منهم، ولكن، ربما أختلفت عنهم قليلا فى الجمع بين جمال المرأة وحريتها، فلا قيمة للجمال بدون الحرية، ولا معنى للحرية بعيدًا عن الجمال».

افتتح أمس الجمعة الفنان التشكيلى الكبير حلمى التونى أحدث معارضه التشكيلية والتى تحمل عنوان «أنا حرة»، بجاليرى بيكاسو بالزمالك. ويهتم الفنان حلمى التونى فى معرضه «أنا حرة» بتصوير جمالى للمرأة بشكل مختلف من خلال نظرته المميزة إذ دمج ومزج بين جمالها وحريتها فى أعماله التى يتم عرضها. ويستمر معرض «أنا حرة» حتى 20 مارس الجارى.



يذكر أن آخر معارض الفنان الكبير حلمى التونى كان معرض «عالم الصغار» لجمهور البنات والصبيان وكان هو المعرض الأول من نوعه فى مصر والدول العربية وربما فى العالم كله يكون بأكمله لوحات زيتية مخصصة للأطفال.

كما طرح الفنان التشكيلى حلمى التونى فى معرض الكتاب بدورته الـ54 مؤلفات أدب الطفل وهى كتاب «بيت العز وفوق السطوح» وهو كتاب تلوين للكبار والصغار ــ رسومات الفنان حلمى التونى، وكتاب لوحات الفنان الكبير حلمى التونى تقول لكم «لونونى».

الفنان حلمى التونى هو فنان تشكيلى مصرى متخصص فى التصوير الزيتى والتصميم، ولد بمحافظة بنى سويف بمصر فى 30 أبريل عام 1934، حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة تخصص ديكور مسرحى عام 1958 ودرس فنون الزخرفة والديكور، تولى العديد من المناصب، وأقام العديد من المعارض سواء محلية أو دولية، حصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية أبرزها جائزة اليونيسيف عن ملصقة للعام الدولى للطفل 1979، وجائزة معرض بيروت الدولى للكتاب لمدة ثلاث سنوات متتالية منذ 1977 وحتى 1979، كما فاز بميدالية معرض (ليبرج الدولى لفن الكتاب) الذى يقام مرة كل ست سنوات، وأيضا حصل على جائزة معرض (بولونيا) لكتب الأطفال 2002.