عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني: الإرادة الدولية السبيل الوحيد لفك حصار غزة

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، إن «الطريقة الوحيدة لإنهاء المأساة في قطاع غزة مرتبطة بوجود إرادة دولية حقيقية لكسر الحصار عن قطاع غزة، وإلزام إسرائيل بالالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية».

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، مساء الأحد، أن إسرائيل أدارت ظهرها بشكل كامل لقرارات العدل الدولية، ولم تلتزم بإدخال المساعدات الإنسانية ولا حتى بفتح المعابر، أو اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية».

ونوهت بأن إسرائيل تستخدم أسلوب التجويع كسلاح للإبادة الجماعية، قائلة إنها تمنع المساعدات الإنسانية بشكل كامل عن السكان، وتهدد بشكل دائم باستهداف المدنيين وتهجيرهم إلى دول الجوار.

وأكملت: «هنالك 153 دولة وقعت على اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وعلى هذه الدول اتخاذ إجراءات حقيقية لمنع الإبادة في قطاع غزة واحتواء الوضع الإنساني».