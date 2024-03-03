الكويت تسمح لجميع المقيمين تقديم طلبات التأشيرات والالتحاق بعائل

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية الكويتية، فتحت الباب أمام المقيمين من جميع الجنسيات، لتقديم طلبات التأشيرات والالتحاق بعائل، مشيرة إلى أن بعض الجنسيات كانت تحتاج إلى استثناء من الوزير وموافقة مسبقة قبل تقديم المعاملة.

ونقلت صحيفة" الرأي" الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، عن المصادر القول إن تعليمات صدرت صباح اليوم الأحد، من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، باستقبال المعاملات في جميع إدارات شئون الإقامة في المحافظات، من الجنسيات التي كانت تحتاج إلى استثناء مُسبق، وهي 7: السورية واليمنية والباكستانية والأفغانية والعراقية والإيرانية والسودانية.

وأشارت المصادر إلى أن التقديم يكون من صاحب العلاقة شخصيا حسب عنوان سكنه في البطاقة المدنية، وأن المعاملة تسلك مسلكها الطبيعي مثل معاملات الجنسيات الأخرى، لجهة ضرورة الحصول على الموافقة الأمنية العادية قبل إصدار التأشيرة.

وتأتي هذه الخطوة غداة تأكيد الوزير اليوسف على ضرورة تنشيط الاقتصاد .