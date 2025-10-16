باكستان تعلن القضاء على 34 مسلحا غربي البلاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجيش الباكستاني، الخميس، القضاء على 34 مسلحا في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، المحاذي للحدود مع أفغانستان.

وأفاد قسم العلاقات العامة في الجيش، عبر بيان، بتنفيذ عمليات ضد حركة "باكستان طالبان" بين 13 و15 أكتوبر الجاري.

وأشار إلى القضاء على 18 مسلحا في منطقة سبينوام، و8 في وزيرستان الجنوبية، و8 آخرين في منطقة بانو.

وأكد البيان استمرار العمليات العسكرية حتى القضاء "على جميع الإرهابيين المدعومين من الخارج في جميع أنحاء البلاد".

وتشهد باكستان تصاعدا في الهجمات المسلحة، خصوصا في إقليمي خيبر بختونخوا، وبلوشستان (جنوب غرب)، المحاذيين للحدود مع أفغانستان.

وتتهم إسلام آباد حركة "طالبان باكستان" بتنفيذ هجمات انطلاقا من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه حكومة كابل.

في المقابل، ينشط في بلوشستان مسلحو جيش تحرير بلوشستان، الذين يطالبون بانفصال الإقليم عن باكستان ومنحه حكما ذاتيا لسكانه من قومية البلوش.