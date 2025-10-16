جماعة الحوثي تعلن مقتل رئيس هيئة أركانها محمد عبد الكريم الغماري

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مقتل رئيس هيئة أركانها محمد عبد الكريم الغماري، في جولات الصراع مع إسرائيل منذ اندلاع أحداث 7 أكتوبر 2023.

وأقرت في بيان، مساء الخميس، بمقتل عدد كبير من عناصرها التابعين للقوات البحرية والبرية والقوات الصاروخية جراء العدوان الإسرائيلي، فضلًا عن اغتيال رئيس حكومتها وعدد من الوزراء.

وفي سياق متصل، أشارت إلى أن إجمالي العمليات التي نفذتها الجماعة منذ 7 أكتوبر بلغت 758، واستخدمت خلالها 1835 ما بين صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية وطائرات مسيرة وزوارق حربية.

وأفادت بشن 346 عملية ضد السفن الإسرائيلية والمنتهكة للحظر اليمني على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، مشيرة إلى استهداف أكثر من 228 سفينة.

وذكرت أن الدفاعات الجوية للجماعة تمكنت من إسقاط 22 طائرة استطلاع أمريكي «إم كيو 9»، وإطلاق 40 عملية تصدٍ لطيران العدو بمختلف تشكيلاته، وصولا لقاذفات القنابل الإستراتيجية بأكثر من 57 صاروخًا.