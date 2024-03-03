ضبط 3 هاربين من أحكام بينهم محكوم عليه بالإعدام

نجح قطاع الأمن العام في ضبط 3 هاربين من أحكام بينهم هارب من إعدام.



واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين،وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن ( شمال سيناء، الفيوم، أسوان) عن:



ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة ثالث العريش بشمال سيناء، محكوم عليه بالإعدام فى جناية "قتل".



وفي الفيوم ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق محكوم عليه فى (22 حكم بإجمالى عقوبات بالحبس 47 سنة فى قضايا "حيازة سلاح نارى، تبديد، إستعراض قوة") وكفالات وبحوزته (بندقية خرطوش وطلقتان، كمية من مخدر الهيروين).



وفي أسوات ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان محكوم عليه فى (جناية مخدرات بإجمالى عقوبات بالحبس 3 أشهر وكفالات فى قضية تبديد). وبحوزته (فرد محلى).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.