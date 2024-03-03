مشرعون إسكتلنديون يبحثون الانسحاب من وستمنسترفي أعقاب الفوضى بسبب غزة

ذكر نائب زعيم الحزب الوطني الإسكتلندي، أنه يتعين على الحزب إعادة النظر في قضية ما إذا كان سيسحب نواب البرلمان من "ويستمنستر"، في أعقاب الفوضى بشأن اقتراحه حول غزة.

وكانت هناك مشاهد غاضبة في مجلس العموم البريطاني، الأسبوع الماضي، في أعقاب قرار رئيس مجلس النواب سير لينساي هويل، بالسماح بمناقشة تعديل حزب العمال لمقترح "الحزب الوطني الإسكتلندي" الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار، حسب وكالة "بي.إيه.ميديا" البريطانية اليوم الأحد.

واعتذر رئيس البرلمان للنواب، ثم عرض مناقشة أخرى على "الحزب الوطني الإسكتلندي"، الذي لم يتمكن من التصويت على اقتراحه في المقام الأول، لكن تم رفض طلب المناقشة يوم الاثنين.

وكتب كيث براون نائب زعيم "الحزب الوطني الإسكتلندي"، في صحيفة "صنداي ناشيونال"، إن "التقليد الذي يتم فيه تهميش ويستمنستر لإسكتلندا أو قمعها ليس جديدا".

وأضاف أن رد فعل بعض الممثلين عن حزب العمال على كيفية التعامل مع اقتراح بشأن غزة، يثير مخاوف بشأن كيفية معاملة إسكتلندا إذا فاز حزب العمال في الانتخابات العامة المقبلة.