رئيسة وزراء نيبال الجديدة تتعهد بالاستجابة لمطالب المتظاهرين بـ«القضاء على الفساد»

تعهدت رئيسة وزراء نيبال الجديدة "سوشيلا كاركي"، بالاستجابة لمطالب المتظاهرين المطالبين بـ"القضاء على الفساد" في البلاد، وذلك في أعقاب أعمال الشغب الدامية التي اندلعت في وقت سابق من هذا الأسبوع وأدت إلى استقالة سلفها.

وقالت "سوشيلا كاركي" رئيسة المحكمة العليا السابقة والبالغة من العمر 73 عاما، في أول تصريحات علنية لها منذ توليها منصبها- حسبما ذكر راديو "فرنسا" الدولي، اليوم الأحد- إنه "يجب أن نعمل بما يتماشى مع فكر الجيل (زيد - Z) "الجيل Z هم الجيل الذي يلي جيل الألفية، وتحدد أعمارهم بشكل عام بين عامي 1997 و 2012". وما تطالب به هذه الفئة هو القضاء على الفساد، والحوكمة الرشيدة والمساواة الاقتصادية.

وأضافت أنها وحكومتها المؤقتة "لن يمكثا هنا يوما واحدا أكثر من ستة أشهر"، مع تحديد موعد الانتخابات في 5 مارس عام 2026.

في السياق.. أعلنت الحكومة الجديدة في نيبال، ارتفاع حصيلة الاحتجاجات العنيفة ضد الفساد في البلاد إلى 72 قتيلا على الأقل هذا الأسبوع.

وقال الأمين العام الجديد للحكومة المؤقتة "إيكنارايان أريال"- في بيان- إن "72 شخصا قتلوا بينما يتلقى 191 آخرون العلاج حاليا".

وكانت الشرطة النيبالية قد أعلنت، أمس الأول الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات المناهضة للفساد وحجب مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدتها البلاد وأدت إلى الإطاحة بالحكومة إلى 51 قتيلا.

وكان الرئيس النيبالي رام شاندرا بودل قد عين رئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي رئيسة مؤقتة للحكومة، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في البلاد.

يذكر أن قرار الحكومة النيبالية بحجب 26 منصة تواصل اجتماعي، بما في ذلك "فيسبوك" و"إكس" و"يوتيوب"، تسبب في اندلاع مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة؛ ودفع ذلك رئيس الوزراء "كيه بي شارما أولي" إلى تقديم استقالته، واستدعاء الجيش للحفاظ على النظام ومنع المزيد من الاضطرابات.