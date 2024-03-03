صابر الرباعي ينعي حلمي بكر: كان أبي الروحي وأخي الأكبر

عبر الفنان صابر الرباعي، عن حزنه الشديد لوفاة الموسيقار حلمي بكر، مؤكدًا أن علاقتهما لا يمكن اختصارها ‏في كلمات أو أغنية‎.‎

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة ‎ «ON E»‎مساء ‏السبت، «كان الراحل أبي الروحي وأخي الأكبر، بيني وبينه عيش وملح وتاريخ، تعلمت من كلامه وملاحظاته ‏الكثير، ورحيله خسارة كبيرة بالنسبة لي». ‏

واعتبر أن عزاء الأسرة الفنية الوحيد هو إرث حلمي بكر الفني وبصمته على كل الأجيال، قائلا:«هو الآن بين ‏أيدي أئمن أرحم الراحمين الله عز وجل، ولكن عزائنا الوحيد أغانيه وروحه الصادقة ولحظات المتعة التي ‏استمتعنا بها في لحنه وجلساته وبرامجه الإذاعية التي سمعناها، فقد عايش وعاصر كل الأجيال بعلاقاته وأخوته». ‏

وروى صابر الرباعي قصة لقائه الأول بالموسيقار حلمي بكر، قائلاً: «كان ذلك خلال مقابلة في الإذاعة، وكنت ‏من ضمن الفنانين الشباب الذين يسمعون أصواتهم في لجنة الاستماع».

وتابع: «كان موجودًا مع أساتذة كبار، وقال لي: (صوتك مش غريب عليا، أنا سمعتك في الراديو كنت ‏بتغني للموسيقار عبد الوهاب، سمعت صوتك قبل ما أشوفك وعجبني صوتك ‏قبل ما أشوفك»، لافتا أنه لحن له أغنيتين خلال مسيرته الفنية.‏