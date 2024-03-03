صابر الرباعي ينعي حلمي بكر: كان أبي الروحي وأخي الأكبر

عبر الفنان صابر الرباعي، عن حزنه الشديد لوفاة الموسيقار حلمي بكر، مؤكدًا أن علاقتهما لا يمكن اختصارها في كلمات أو أغنية.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E»مساء السبت، «كان الراحل أبي الروحي وأخي الأكبر، بيني وبينه عيش وملح وتاريخ، تعلمت من كلامه وملاحظاته الكثير، ورحيله خسارة كبيرة بالنسبة لي».
واعتبر أن عزاء الأسرة الفنية الوحيد هو إرث حلمي بكر الفني وبصمته على كل الأجيال، قائلا:«هو الآن بين أيدي أئمن أرحم الراحمين الله عز وجل، ولكن عزائنا الوحيد أغانيه وروحه الصادقة ولحظات المتعة التي استمتعنا بها في لحنه وجلساته وبرامجه الإذاعية التي سمعناها، فقد عايش وعاصر كل الأجيال بعلاقاته وأخوته».
وروى صابر الرباعي قصة لقائه الأول بالموسيقار حلمي بكر، قائلاً: «كان ذلك خلال مقابلة في الإذاعة، وكنت من ضمن الفنانين الشباب الذين يسمعون أصواتهم في لجنة الاستماع».
وتابع: «كان موجودًا مع أساتذة كبار، وقال لي: (صوتك مش غريب عليا، أنا سمعتك في الراديو كنت بتغني للموسيقار عبد الوهاب، سمعت صوتك قبل ما أشوفك وعجبني صوتك قبل ما أشوفك»، لافتا أنه لحن له أغنيتين خلال مسيرته الفنية.