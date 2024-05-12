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أردوغان: تركيا الأكثر تقديما للمساعدات إلى غزة

غزة - د ب أ
نشر في: الأحد 12 مايو 2024 - 11:22 م | آخر تحديث: الأحد 12 مايو 2024 - 11:22 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن تركيا الدولة الأكثر تقديما للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي خلال افتتاح "القمة التشاورية لعلماء العالم الإسلامي"، المنعقدة في إسطنبول، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وقال أردوغان: "نحن الدولة الأكثر تقديما للمساعدات الإنسانية إلى غزة، بحجم بلغ نحو 54 ألف طن".

وأضاف: "نعالج في مستشفيات بلادنا ما يزيد على 400 مريض وجريح من غزة، بينهم مرضى سرطان".

وشدد أردوغان، على أن غزة تشهد منذ 7 أكتوبر 2023 "إحدى أكثر المجازر وحشية في تاريخ البشرية".

ولفت إلى أن كل دولة تسوّق نفسها بأنها "دولة حريات" تلجأ إلى الفاشية عندما يتعلق الأمر بمصالح إسرائيل.

وتابع: "لن نسمح لإسرائيل بإسكات صوت كل صاحب ضمير عبر عصا معاداة السامية".

ودعا أردوغان "جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الاعتراف بها في أقرب وقت".

من جهة أخرى، أشار الرئيس التركي إلى أن "حركة حماس، اتخذت بالفعل خطوة هامة للغاية في الطريق المؤدي لوقف إطلاق النار الدائم"، في إشارة إلى موافقة الحركة على مقترح لوقف إطلاق النار بغزة.

وأضاف: "في حين ردت إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمهاجمة الأبرياء في مدينة رفح" جنوبي قطاع غزة.

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