تحذيرات باليابان من زلازل قوية قادمة بسبب الانزلاق البطيء للصفائح التكتونية للقشرة الأرضية

حذرت لجنة حكومية يابانية من حدوث مزيد من "الهزات الأرضية القوية" في الأيام القادمة فى اليابان، لاعتقادها أن سلسلة الزلازل التى هزت الساحل الشرقي لإقليم تشيبا اليابانى والمناطق المحيطة به خلال الأسبوع الماضي - تعد جزء من ظاهرة تُعرف باسم "الانزلاق البطيء" في الصفائح التكتونية التى تعلو القشرة الأرضية .

ووقعت ثلاثة زلازل بلغت قوتها 4 درجات على مقياس شيندو اليابانى لقياس شدة الزلازل (المؤلف من 7 درجات)، بالإضافة إلى أربعة زلازل بقوة 3 درجات على مقياس شيندو، منذ يوم الخميس، منها زلزال بقوة 2ر5 درجة أمس الأول الجمعة.

وذكرت صحيفة جابان تايمز أنه من المعتقد أن هذه الزلازل نتجت عن انزلاق بطيء بين صفيحة بحر الفلبين والصفيحة القارية قبالة ساحل تشيبا، وفقا لبيانات الأقمار الصناعية من هيئة المعلومات الجغرافية المكانية اليابانية.