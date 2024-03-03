نجم الزمالك السابق عن أزمة صلاح والمنتخب: «مش عايزين لعبة القط والفار!»

طالب أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق باحترام قيمة محمد صلاح نجم ليفربول ، وذلك على خلفية الأزمة المثارة ما بين النادي الإنجليزي واتحاد الكرة المصري، على خلفية مطالبة الأول بإعفاء نجم الريدز من الانضمام لمعسكر الفراعنة في مارس الجاري.

وقال يونس عبر "X": "مش عايزين لعبة القط والفار بقى واحترموا قيمة صلاح وافهموها واعرفوها قبل ما تحطوا اسمه في أي جملة كأنه لاعب عادي.. يا سادة يا أفضال اعرفوا انكم عايشين أساسا في عالم صلاح وإنجازات صلاح وأرقام صلاح، ويظل مو مصدر السعادة الحيد الحقيقي في حياتنا الكروية بإنجازاته.. فخر مصر.. عيب".