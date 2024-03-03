 خلف الحبتور: 7 أكتوبر بثت الرعب في نفوس الإسرائيليين.. يخشون التحدث بالعبرية في دبي - بوابة الشروق
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خلف الحبتور: 7 أكتوبر بثت الرعب في نفوس الإسرائيليين.. يخشون التحدث بالعبرية في دبي

رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور
رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور
محمد شعبان
نشر في: الأحد 3 مارس 2024 - 4:17 ص | آخر تحديث: الأحد 3 مارس 2024 - 4:18 ص

صرح رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أن اقتصاد إسرائيل بعد أحداث السابع من أكتوبر «صفر»، قائلا:« بناءً على معلوماتي من شخصيات هامة؛ أؤكد أن اقتصاد إسرائيل صفر ومتعب جدًا، لكنهم لا يكشفوا عن الحقيقة، أما نحن في أحسن الأحوال».

وأضاف خلال مقابلة لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن الاقتصاد المحرك الأول والمفتاح لكل شيء قبل الدبابات والطائرات، معقبا: «عملية حماس في 7 أكتوبر- سواء كانت صح أو خطأ- أثبتت أن القوات الإسرائيلية لم نكن كم كنا نتصورها كعرب، أصبحوا مرتكبين وخائفين والرعب دخل نفوسهم وتفككوا».

وأشار إلى هجرة العديد من العائلات من إسرائيل إلى المجر، قائلا: «حتى العوائل خرجوا من إسرائيل، رحلوهم إلى المجر، ما حسوا بالراحة هناك».

ولفت إلى أن الإسرائيليين الذين يزورون دبي يخشون التحدث باللغة العبرية، قائلا إن: «الإسرائيليين الذين يأتون لدبي شافهم واحد يقول لي كلهم يتكلمون إنجليزي لا يتكلمون عبري؛ لأنهم خايفيين يتكلموا عبري، مع أن الإمارات تقدر كل إنسان يأتها وتحمي كل إنسان حتى لو ما كنا بنحبه، لكن بالنهاية هو ضيف في بلدنا».

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