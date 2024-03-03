اللجنة السعودية المصرية تنعقد بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين

تعقد اللجنة السعودية المصرية المشتركة دورتها الثامنة عشرة، برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، وذلك في العاصمة الرياض، خلال 3-4 مارس 2024.

وتهدف الدورة الثامنة عشرة للعمل بناء على التوجهات الإستراتيجية بين البلدين، وحل التحديات التي تواجه أعمال اللجنة المشتركة، واعتماد أعمالها، وعقد الاجتماعات الدورية مع الجهات الداخلية لمتابعة تنفيذ التوصيات، والإشراف على أعمال اللجنة ، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين –حتى نوفمبر 2023-، بلغ حوالي 8ر11 مليار دولار، إذ جاءت المنتجات المعدنية، واللدائن ومصنوعاتها، كأبرز السلع المصدرة لمصر، وسجلت المنتجات المعدنية والفواكه، أبرز السلع المستوردة.