وزير الخارجية ونظيره اليمني يناقشان التطورات في البحر الأحمر وانعكاساتها الأمنية

أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، مساء اليوم الأحد، اتصالاً مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، تناول التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الاتصال تناول أهمية مواصلة التشاور لتعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي، والتنسيق الثنائي تجاه التطورات الإقليمية، وانعكاساتها على مصالح البلدين الشقيقين.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء اليمني، أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة لمناقشة الترتيبات اللازمة لانعقاد اللجنة المشتركة العليا.

وأشار إلى أن «الاتصال تناول التطورات الحالية في البحر الأحمر، وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية والبيئية على اليمن ومصر ودول المنطقة عموماً».

وزير الخارجية أجرى اتصالاً مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمني، تناول التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين، وأهمية مواصلة التشاور لتعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي، والتنسيق الثنائي تجاه التطورات الإقليمية، وانعكاساتها على مصالح البلدين الشقيقين. @yemen_mofa pic.twitter.com/vK3lMycicJ — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) March 3, 2024

https://x.com/Yemen_PM/status/1764284603630567447?s=20

وفي وقت سابق، شارك سامح شكري، وزير الخارجية، في الاجتماع التشاوري المشترك لوزراء الخارجية بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمُنعقِد أعماله في العاصمة السعودية الرياض.

وكشف السفير أبو زيد، أن مداولات الوزير شكري مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي تناولت كذلك تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، والأوضاع في ليبيا، والسودان، وسوريا، والصومال.

كما أطلع الوزير شكري نظرائه على مستجدات قضية سد النهضة، وما اتصل بها من نهج متعنت للجانب الإثيوبي، لا يراعي مبادئ حسن الجوار، وبما دفع مصر لإيقاف مشاركتها في المفاوضات.