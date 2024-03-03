قال محمد سلامة، محامي أسرة الطالبة نيرة صلاح، إن الضحية قبل وفاتها بساعات قليلة كانت على الهاتف مع والدها، حيث حولت الأسرة لها مبلغًا من المال عبر إحدى المحافظ البنكية، لافتا إلى أن نيرة كانت تتواصل مع والديها كل ساعتين كما أنها كانت صائمة في ذلك اليوم.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، أن فرضية الابتزاز من قبل زميلتها المشتبه بها في نفس الحجرة وجريمة الابتزاز مستبعدة، وذلك لضعف المستوى المادي للضحية وعائلتها.

وأشار إلى أن جريمة الابتزاز كانت من نوع آخر، حيث اكتشفت نيرة علاقة بين إحدى زميلاتها مع طالب آخر، وعندما طلبت منها زميلتها إخفاء هذه العلاقة رفضت وأصرت على إبلاغ مشرفة المدينة الجامعة، فطلب منها الأخير تصوير الضحية «في المرحاض تستحم» وتهديدها بنشر الصور إذا لم تصمت.

ووفقًا للمحامي، فإن الضحية شعرت مع إفطارها من الصيام بمغص شديد في المعدة وأخبرت الطالبة والدتها على الهاتف وذهب أيضاً لمشرفة المدينة الجامعية تشتكي لكن المشرفة تأخرت في التصرف حتى اتصلت على رئيس المدينة وبدوره اتصل على العميد، تأخروا جميعًا في نقل الطالبة إلى المستشفى.

وأضاف أن والد «نيرة» عندما ذهب إلى المستشفى، وجد ابنته موصولة بجهاز الأكسجين وأنابيب بفمها بعد أن استغرقت محاولات إنقاذها ساعات طويلة، لكن دون جدوى، متسائلا عن دور الجامعة ومسؤوليها في هذه الحادثة «أين كانت الإدارة عندما شعرت بالألم؟ أين كان طبيب المدينة الجامعية؟».

وذكر المحامي أن «الضحية ماتت مسمومة» مستندًا في اعتقاده هذا إلى موت قطة بعد أكلها من نفس السرفيس الذي كانت تأكل منه الضحية، قائلا: «أؤكد أن نيرة ماتت مسمومة لأن البنت بعدها بقليل سرفيس الأكل اختفى ووضع بمكان ما وقطة وصلت له وكلت منه وماتت، فهذا دليل على وضع السم في الأكل أو الشراب»، على حد قوله.

وأوضح أن تقرير الوفاة المبدئي قال «حالة سم شديدة»، متابعا: «السم تم وضعه في طعام الإفطار، الانتحار مستبعد البنت مؤمنة وكانت صائمة وبتصلي، وكانت تحاول أن تبعد إحدى زميلاتها عن الغلط الذي تفعله مع زميلها» على حد قوله.