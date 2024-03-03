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تدخل حرب الإبادة الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة، شهرها الخامس على التوالي مع ارتفاع أعداد الشهداء لأكثر من 30 ألفا.

وقالت محكمة العدل الدولية، إن دولة نيكاراجوا تقدمت بدعوى للمحكمة التابعة للأمم المتحدة ضد ألمانيا؛ لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل وتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقالت نيكاراجوا، في مذكرة نشرتها المحكمة بلاهاي في هولندا، إن من خلال هذه الإجراءات تسهل ألمانيا ارتكاب الإبادة الجماعية، وهي في كل الأحوال فشلت في التزامها ببذل كل ما هو ممكن لمنع ارتكاب إبادة جماعية.

وتقدمت نيكاراغوا، مطلع الشهر الماضي، بطلب لمحكمة العدل للانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها التي رفعتها على إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب الإبادة الجماعية.

وذكرت المحكمة، في بيان سابق، أن نيكاراغوا تعد سلوك إسرائيل، انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

- نيكاراجوا والمواقف الداعمة لفلسطين

1. تضامن وزيارة مؤازرة

ديسمبر الماضي، في خضم الحرب الضروس على غزة، أعربت نيكاراغوا عن تضامنها الأخوي والنضالي مع الشعب الفلسطيني.

ووصل وزير خارجية نيكاراجوا دنيس مونكادا، الضفة الغربية لإبداء تضامن حكومته برئاسة دانيال أورتيغا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الوحشي الإسرائيلي.

وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الوزير مونكادا، على تطورات عدوان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وأكد مونكادا، دعم بلاده الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والوصول لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، معبرا عن تضامن شعبه وقيادته الكامل مع فلسطين وسط ما تعانيه من ظلم.

وطالب بضرورة الوقف الفوري للحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والعيش على أرضه بحرية وسلام.

2. تضامن مع الفلسطينيين ضد الاستيطان

في يوليو 2021، زار سفير نيكاراغوا لدى فلسطين ربورتوا موراليس، قرية بيتا جنوب نابلس وانخرط في بفعاليات القرية وأهالي الشهداء وعددا من الجرحى.

وزار موقع جبل صبيح الذي يتواصل أهالي بيتا في المواجهات مع الاحتلال؛ لاقتلاع البؤرة الاستيطانية، واستمع لشرح مفصل حول الموقع واهميته.

والتقى السفير، القائم بأعمال رئيس بلدية بيتا أحمد عصيدة، وأعضاء البلدية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وأمين سر حركة فتح بإقليم نابلس محمد حمدان.

وقال السفير مورالس: "إننا في نيكاراجوا ضحايا الحصار الأمريكي رغم أن ثورتنا انتصرت قبل 42 عاما وها نحن نأتي لإحياء ذكراها في بيتا تضامنا مع بيتا وحتما سنحتفل بانتصار الشعب الفلسطيني معا"، يقصد الثورة الساندينية للتحرير الوطني لعزل الدكتاتورية.

3. رفض لسياسة إسرائيل الاستيطانية

في ديسمبر 2020، أكد سفير نيكاراغوا لدى فلسطين روبرتو موراليس، رفض بلاده سياسة إسرائيل الاستيطانية، لافتا إلى أن مفتاح السلام في الشرق الأوسط يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كافة.

وقال موراليس، في لقاء مع اذاعة فلسطين الدولية: "المستوطنات الإسرائيلية تُشكل عقبة كبيرة أمام السلام، والمجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات عملية للضغط على إسرائيل للالتزام بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المؤكد لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967".

4. قطع العلاقات مع إسرائيل لمدة 7 سنوات

في مارس عام 2017، قالت نيكاراجوا، إنها قررت استعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد تعليقها في 2010.

وقالت وزارة خارجية نيكاراجوا في بيان: "تولي الحكومتان أهمية كبيرة لاستئناف العلاقات بهدف تعزيز النشاط المشترك لرفاهية الشعبين والإسهام في الكفاح من أجل السلام بالعالم".

لكن عادت العلاقات للتوتر مجددا بين نيكاراجوا وإسرائيل؛ بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة.