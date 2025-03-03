القائد العسكري في الجابون يعلن خوض الانتخابات الرئاسية في أبريل

أعلن القائد العسكري للجابون، اليوم الاثنين أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية في الدولة الغنية بالنفط الواقعة بوسط أفريقيا والمقررة في 12 أبريل.

وقاد الجنرال برايس كلوتير أوليجي نجيما، وهو الرئيس المؤقت حاليا، انقلابا عسكريا عام 2023 أطاح خلاله بالرئيس علي بونجو أونديمبا، الذي اتهمه العديد من الجابونيين بالحكم غير المسؤول والاختلاس وهو ما شكل خطرا بدفع البلاد إلى الفوضى.

وقال نجيما خلال خطاب أمام أنصاره في العاصمة ليبرفيل: "بعد دراسة متأنية واستجابة لمناشداتكم العديدة، قررت أن أترشح للانتخابات الرئاسية".

وفي أغسطس 2023، أعلن الجنود تعيين نجيما، الذي كان رئيس الحرس الجمهوري وابن عم الرئيس بونجو، رئيسا للجنة انتقالية لقيادة البلاد.



