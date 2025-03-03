ألمانيا تحث إسرائيل على التوقف فورا عن منع إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

حثت ألمانيا اليوم الاثنين، إسرائيل على التوقف «فورا» عن عرقلة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية سيباستيان فيشر، خلال مؤتمر صحفي، على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق في كل الأوقات.

وذكر أن «منع دخول المساعدات إلى غزة ليس وسيلة مشروعة للضغط في المفاوضات».

وأمس الأحد، قرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقف إدخال المساعدات الإنسانية كافة إلى غزة، وإغلاق المعابر مع القطاع.

وخلّف عدوان الاحتلال الإسرائيلي بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير الماضي، بمساندة الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.