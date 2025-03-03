كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن مشاعرها العميقة تجاه والدتها الراحلة، التي توفيت عام 2008، معتبرة أنها كانت «ملاكا في حياتها».

وقالت خلال برنامج «سابع سما» المذاع عبر شاشة «النهار»: «أرى أمي دائمًا كأنها ملاك، لا أتذكر لها أي غلطة في حياتها، كانت تعيش من أجلنا، ومن أجل ربنا وأولادها، ولم يكن هناك شيء آخر في حياتها، كان كل وقتها لنا ولم تفكر في نفسها، شعوري بفقدانها لم يتغير من 2008 وكأنه الأمس».

وتابعت: «حياتي ضائعة من غيرها، أنا في حالة ضياع شديد، ولذلك أنا مش بخاف من الموت، يمكن لما أموت أروح لها وأبقى معاها، أملي الوحيد منتظرة أرجع ثاني لحضنها؛ لكن أمي هي أحلى شيء في حياتي العمر كله، وأحلى الأمهات».

وأشارت إلى أن الهدية الوحيدة التي كانت تقبلها رحلة عمرة سنوية، لافتة إلى وفاة والدتها أثناء أدائها العمرة، قائلة: «تعبت هناك وقالت: أنا حاسة إني هموت، كانت العمرة لمدة أسبوعين، وعادت بعد الأسبوع الأول رجعت يوم الأربعاء، وتوفيت الخميس».

وأضافت : «قبل وفاتها، كانت خضعت لعملية قلب في فرنسا، وكان من المفترض أن تسافر من السعودية إلى فرنسا، لكن مواعيد الطيران لم تكن مناسبة، فعادت إلى مصر، وأخي أمير كان سينقلها إلى فرنسا في الصباح، وأنا سافرت جهزت كل الترتيبات مع الطبيب؛ لكن أمير اتصل بي وأخبرني أنها طلبت الإسعاف في مصر بعد عودتها من المطار، وفي اليوم الذي عدت فيه من فرنسا في نفس اليوم ليلا توفيت».

وأعربت عن أمنيتها بأن ترى والدتها في أحلامها، قائلة: «أحيانا أحلم بها، لكن بتمنى أن أرها في أحلامي دائمًا، وفي كل مناسبة أكون بها في السعودية أذهب لأداء العمرة، وأتحدث إليها وأفعل ما كانت تحبه، وأنتظر أن تأتي لي في أحلامي؛ لكن لا يحدث».