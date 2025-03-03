 قيادي يمني حوثي: استئناف العدوان على غزة يعني عودة عملياتنا العسكرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قيادي يمني حوثي: استئناف العدوان على غزة يعني عودة عملياتنا العسكرية

صنعاء - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 3 مارس 2025 - 11:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 مارس 2025 - 11:02 ص

أكد القيادي بحركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن نصر الدين عامر، أن عودة الاحتلال الصهيوني للحرب على غزة، تعني عودة العمليات العسكرية اليمنية بشكل كامل.

وقال عامر، في تصريح خاص لوكالة "شهاب" للأنباء الفلسطينية أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين: "على العدو الصهيوني أن يدرك بأن عودة العدوان على غزة يعني عودة العمليات اليمنية بشكل كامل وعودة يافا المحتلة وكل الأراضي المحتلة إلى تلقي الضربات من اليمن".

وتابع: "التوجيهات صدرت بذلك من القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي على شاشات التلفزة والقوات المسلحة اليمنية على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد".

وحول طبيعة الرد اليمني، علّق عامر: "لا يمكن الحديث عن شكل التصعيد من الآن ولكن أدناه أن تكون يافا تحت النار".

وشدد القيادي اليمني، على أن إسناد اليمن مربوط بأي عدوان إسرائيلي على غزة بغض النظر عن حجم الإسناد الأمريكي.

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