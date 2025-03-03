محمد حماقي يطمئن جمهوره بعد تداول صور له من داخل المستشفى: أنا بخير

حالة من القلق انتابت جمهور الفنان محمد حماقي بعد انتشار صور له من داخل أحد المستشفيات، مما دفع البعض للتساؤل حول حالته الصحية وما إذا كان يمر بوعكة مفاجئة.

ومع تزايد التكهنات، خرج حماقي عن صمته ليطمئن محبيه ويوضح حقيقة الأمر عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي في إنستجرام.

وأوضح حماقي في رسالته، قائلا: "كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم، ويارب يكون شهر خير علينا كلنا. الكام ساعة اللي فاتوا انتشرت أخبار كتير فيها مبالغات عن حالتي الصحية، أنا حابب أطمنكم. أنا كنت بعمل عملية صغيرة وميعادها متحدد من فترة كبيرة، والحمد لله تمت بسلام وأنا دلوقتي في البيت".

وأضاف حماقي موجها رسالة شكر لجمهوره: "شكرا على سؤالك ودعواتكم، وربنا ما يخض حد على حبايبه أبدا".

ويأتي هذا التوضيح بعد انتشار واسع لأخبار تتحدث عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، مما أثار تساؤلات كثيرة بين محبيه. إلا أن الفنان المصري أكد أن حالته الصحية جيدة، وأن العملية التي أجراها كانت مجدولة مسبقا وليست نتيجة أي أزمة طارئة.

يذكر أن محمد حماقي يستعد خلال الفترة المقبلة للعودة إلى نشاطه الفني بعد فترة راحة قصيرة، حيث كان قد أعلن في وقت سابق عن تحضيراته لمشروعات غنائية جديدة، وسط ترقب جمهوره لأحدث أعماله.