تنظيم الاتصالات: دقائق دولية مجانية لمدة 3 أيام للاطمئنان على المصريين في 6 دول عربية

قال المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز وجه شركات المحمول الأربعة بمنح دقائق دولية مجانية للمشتركين، بهدف تمكينهم من الاطمئنان على ذويهم في عدد من الدول المتأثرة بالأحداث الجارية في المنطقة.

وأضاف خلال تصريحات لـ «Extra News» أن شركات المحمول الأربعة استجابت لدعوة الجهاز، وبدأت في تقديم عرض لمدة ثلاثة أيام يتيح للعملاء إجراء مكالمات دولية مجانية للأقارب في ست دول، لا سيما في ظل وجود أعداد كبيرة من المصريين المقيمين في الدول العربية.

ونوه إلى وجود متابعة دقيقة ومستمرة بصورة يومية لكفاءة جميع شبكات الاتصالات، موضحا أن الشبكات تشهد حاليا زيادة في التحميل لا سيما على خدمات الإنترنت تزامنا مع شهر رمضان، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في حجم المكالمات الدولية والمحلية نتيجة الظروف الراهنة.

وأكد أن الجهاز يراقب باستمرار مستويات التحميل على الشبكات لضمان جودة الخدمة، لافتا إلى التواصل الفوري مع الشركات لمعالجة أي مشكلات.

وتقرر منح كل مشترك خمس دقائق دولية مجانية تُستخدم للاتصال بكل من: المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية.