ارتفاع إيرادات إنفيديا الفصلية بنسبة 73%

أعلنت شركة إنفيديا عن ارتفاع إيراداتها الفصلية بنسبة 73%، متجاوزة توقعات وول ستريت، مع استمرار الطلب القوي على شرائح الذكاء الاصطناعي في دفع النمو.

وأفادت الشركة الأربعاء بأن إيرادات الربع الرابع ارتفعت إلى 1ر68 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين، كما سجلت المبيعات زيادة بنسبة 20% مقارنة بالربع السابق.

وأصبحت أنظمة شرائح إنفيديا تقنية أساسية لتطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي، حيث تُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التي تدعم روبوتات المحادثة مثل "تشات جي بي تي" وتشغيل هذه التطبيقات. وتعتبر نتائج الشركة مؤشرا واسعا على صحة صناعة الذكاء الاصطناعي.

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت أسواق الأسهم تقلبات بسبب المخاوف المتكررة من أن التوقعات العالية لنمو الذكاء الاصطناعي مستقبليا قد تؤدي إلى فقاعة في أسهم التكنولوجيا، لكن إنفيديا ردت على هذه الشكوك بتوقعات قوية للربع الحالي، متوقعة إيرادات تصل إلى 78 مليار دولار ، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ حوالي 73 مليار دولار.

وزاد صافي الدخل بنسبة 94% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 43 مليار دولار، بينما تجاوزت أرباح السهم الواحد أيضا توقعات المحللين. وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 3% في التداول بعد ساعات السوق.