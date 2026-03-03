مودي يدعو الصناعة الهندية لتكثيف الاستثمار وتبنّي البحث والتكنولوجيا لتعظيم مكاسب اتفاقيات التجارة الحرة

حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قيادات قطاع الصناعة في البلاد، اليوم الثلاثاء، على تكثيف الاستثمارات، وتبني التقنيات الناشئة، وإعطاء أولوية للبحث بهدف مساعدة الشركات الهندية على الاستفادة الكاملة من الفرص الواسعة التي تقدمها اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول.

ونقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا " الهندية عن مودي قوله أمام ندوة ثانية بشأن موازنة البلاد 2026-2027، عبر تقنية الفيديو كونفرانس (ويبنار): "أيام الاختصار في البحث قد ولت. يجب علينا الآن القيام باستثمارات كبيرة في البحث والتطوير وضمان أن منتجاتنا تلبي معايير الجودة العالمية. الآن لدينا فرص للمضي قدمًا، لذلك يجب أن يكون لدينا شعار واحد فقط هو الجودة ثم الجودة ثم الجودة ".

وشدد مودي، على أن الهند دخلت في اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من البلدان، إن هذه الاتفاقيات فتحت مجموعة واسعة من الفرص أمام البلاد.

وأضاف: "في مثل هذه الحالة، مسؤوليتنا هي أنه يجب ألا نتنازل أبدًا عن الجودة".

وقال مودي، اليوم يبحث العالم عن شركاء تصنيع يتمتعون بالثقة والمرونة، مضيفًا أن الهند لديها فرصة قوية للوفاء بهذا الدور.

وأشار مودي إلى أن هناك تحولًا كبيرًا يحدث حاليًا في الاقتصاد العالمي، حيث لم تعد الأسواق تركز فقط على التكلفة، بل أصبحت الاستدامة اعتبارًا مهمًا بنفس القدر.

وأضاف مودي أن ميزانية هذا العام تقترح مستوى قياسيًا من النفقات الرأسمالية لدعم هذه الأولويات.