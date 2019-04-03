انطلاق لقاء «آسيان» الوزاري حول أمن الحدود في تايلاند

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بدأت في العاصمة التايلاندية (بانكوك) أعمال لقاء أمن الحدود الذي يشارك فيه وزراء وكبار الخبراء من بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والبلدان الشريكة.

وأكد رئيس وزراء تايلاند الجنرال برايوت تشان أوتشا -خلال افتتاح اللقاء- أهمية تعاون دول الرابطة في مجال مكافحة الجريمة عبر الحدود والاتجار بالمخدرات.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أنه يشرف على تنظيم اللقاء -الذي سيستمر يومين- مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وتايلاند، التي تترأس منظمة آسيان حاليا.

وتضم آسيان دول: تايلاند وفيتنام ولاوس وميانمار وماليزيا وسنغافورة والفلبين وبروناي وكمبوديا وإندونيسيا.