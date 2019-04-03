ستولتنبرج يشكر ترامب لالتزامه القوي إزاء حلف الناتو

التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، وشكره "لإلتزامه القومي إزاء حلف الناتو، وتحالفاتنا والرابطة عبر الأطلسي، وخاصة القيادة القوية حول التشارك فى الأعباء".

وقال ستولتنبرج إنه منذ أن تولى ترامب السلطة، بدأ إنفاق الدول الأعضاء في الحلف على الدفاع في التزايد".

وتابع ستولتنبرج "نحن نقوم بالمزيد الآن معا أكثر مما كنا نفعل خلال العديد من السنوات"، في إشارة إلى التعاون عبر المحيط الأطلسي.

وجاء اللقاء الذي عقد في واشنطن، قبل اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف الأربعاء، حيث من المرجح أن تركز المناقشات على التزام دول الحلف بإنفاق 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. وقد اشتكى ترامب كثيرا من تحمل الولايات المتحدة العبء الأكبر داخل الحلف العسكري.