الرئيس الكازاخي الجديد يبدأ زيارة لروسيا في أول رحلة خارجية بعد توليه الرئاسة



بدأ الرئيس الكازاخي الجديد قاسم جورمات توكاييف، اليوم الأربعاء، زيارة إلى العاصمة الروسية (موسكو)، في أول رحلة خارجية يقوم بها بعد توليه مسؤولية البلاد.



وكان في استقبال الرئيس الكازاخي - حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - رئيس قسم المراسم بوزارة الخارجية الروسية إيجور بوجداشيف، وسفير كازاخستان في موسكو.



وصرح توكايف، أمس، بأن تطوير التحالف مع روسيا له مكانة خاصة بين أولويات كازاخستان، وقال:"لدينا أهداف خاصة ضمن منظومة الأولويات. وأقصد هنا تطوير التحالف مع روسيا، الأمر الذي لا يمنع بالطبع من تطوير التعاون مع دول أخرى".



وتولى رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي السابق قاسم جومارت توكايف مهام الرئاسة في البلاد عقب إعلان رئيس كازاخستان الأول نور سلطان نزاربايف استقالته يوم 20 مارس الماضي.