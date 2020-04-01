هنادي مهنا: انتظروا شخصية سارة في «دهب عيرة» رمضان 2020

تواصل الفنانة الشابة هنادى هاني مهنا، تصوير دورها في مسلسل "دهب عيرة"، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

وكتبت هنادى عبر حسابها على موقع انستجرام: "إن شاء الله انتظروا سارة في مسلسل دهب عيرة، رمضان 2020".

المسلسل بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، تيام مصطفى قمر، ومن تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن هنادي شاركت مؤخرا في بطولة فيلم "بنات ثانوى" مع الفنانين جميلة عوض محمد الشرنوبى، هدى المفتي، مايان السيد، مى الغيطى، محمد مهران، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.