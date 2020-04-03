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طوكيو تواجه موقفا خطيرا للغاية في الصراع ضد فيروس كورونا

طوكيو - د ب أ
نشر فى : الجمعة 3 أبريل 2020 - 3:10 م | آخر تحديث : الجمعة 3 أبريل 2020 - 3:10 م

ذكرت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، اليوم الجمعة، أن طوكيو مازالت تواجه وضعا "خطيرا للغاية"، مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا سريعا.

وأضافت كويكي "لقد قلت عدة مرات أن طوكيو في وضع خطير، حيث إنه ربما تكون هناك زيادة حادة في عددد الإصابات، الوضع أصبح أكثر خطورة".

وحثت حاكمة طوكيو السكان على البقاء في منازلهم لمنع مزيد من الانتشار لفيروس كورونا المستجد.

يأتي إعلانها بعد يوم من تسجيل اليابان رقم قياسي يومي للإصابات المؤكدة وهو 277، من بين ذلك 97 في طوكيو، وهو أيضا رقم قياسي في العاصمة.

كان رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، تخصيص 300 ألف ين لكل أسرة متضررة من كورونا.


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