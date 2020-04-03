ضبط مقهى مغلق داخله مواطنين يتناولون شيشة في الوراق

أعلنت محافظة الجيزة، عن ضبط مقهى مغلق أبوابه على المواطنين ويتناولون الشيشة بداخله بحي الوراق، بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بغلق المقاهي ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المحافظة، فى بيان، قيام أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية والمشرف العام على حي الوراق وأشرف فرج القائم بعمل رئيس الحى، عقب ورود معلومات بوجود مقهى تغلق أبوابها بعد ساعات الحظر بشارع أحمد الخضري متفرع من شارع جامع الفتح (السوق) في وراق الحضر، مشيرا إلى مداهمة المقهى وتبين بالفعل قيام المقهى مشغولة بالرواد ويتناولون الشيشة، وتم التحفظ على الشيش ومصادرتها وتشميع المقهى وتحرير محضر بذلك.

يشار إلى أن اللواء احمد راشد، كلف رؤساء الأحياء والمراكز المدن بمتابعة المحلات بعد أوقات الحظر والتأكيد على الالتزام بقرار الحظر.