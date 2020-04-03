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الأعلى للإعلام يدعو الصحفيين والإعلاميين والرياضيين لدعم الدولة في مواجهة كورونا

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 3 أبريل 2020 - 7:04 م | آخر تحديث : الجمعة 3 أبريل 2020 - 7:04 م

دعت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، كافة الصحفيين والإعلاميين والرياضيين إلى الاصطفاف مع كافة القوى بالمجتمع؛ لدعم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية؛ لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، عبر الفيديو كونفرانس، استعرضت فيه تقارير لجان الرصد لوسائل الإعلام المختلفة للبرامج والصفحات الرياضية المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية.

وأشادت اللجنة بمبادرة الرياضيين لتقديم العون والمساعدة للمتضررين، وناشدت وسائل الإعلام المختلفة دعم هذه المبادرة وإبرازها والعمل على توسيع نطاقها.


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