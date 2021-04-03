تنكيس الأعلام في تايوان بعد وفاة 50 شخصًا على الأقل في حادث قطار

نكست تايوان الأعلام اليوم السبت، ومن المقرر أن تبقى هكذا لمدة ثلاثة أيام، حدادا على ما لا يقل عن 50 ضحية في حادث قطار مميت وقع أمس .

وقال مسؤولون إن اكتشاف جثة أخرى تحت عربة قطار لحقت بها أضرار اليوم السبت بالتوقيت المحلي رفعت حصيلة الوفيات إلى 51 شخصا.

وقال مسؤولون إن الوفيات نتجت عن اصطدم قطار بشاحنة وخرج عن مساره في شرق تايوان أمس.

وقالت إدارة السكك الحديدية التايوانية في وقت متأخر أمس الجمعة إن القطار خرج عن المسار في مقاطعة هوالين بسبب اصطدامه بشاحنة صيانة انزلقت من منحدر بالقرب من موقع بناء فوق خط السكة الحديد.

وأوضح مسؤولون إن مقدمة القطار الذي يتألف من ثماني عربات وكان على متنه 492 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم وكان مسافرا من تايبيه إلى مقاطعة تايتونج الشرقية، اصطدمت بالمركبة قبل دخول نفق بوقت قصير.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الحكومية اليوم السبت أن ممثلي الادعاء العام في هوالين طالبوا بإصدار مذكرة اعتقال بحق مدير موقع بناء يعتقد أنه فشل في وضع فرامل المركبة بشكل صحيح.

وذكرت الوكالة أن ممثلي الادعاء بدأوا في استجواب الرجل في وقت متأخر يوم الجمعة.

وأفرجت المحكمة عن المدير بكفالة 500 ألف دولار تايواني (17 ألفا و516 دولار أمريكي) اليوم السبت ومن غير المسموح له بمغادرة البلاد. وقال ممثلو الادعاء إنهم سوف يتقدمون باحتجاج ويسعون إلى إصدار مذكرة اعتقال مجددا.

كانت الحكومة التايوانية قد عدلت في وقت متأخر من أمس الجمعة عدد القتلى، من 51 قتيلا على الأقل إلى 50 قتيلا على الأقل بسبب خطأ حسابي.

وحددت إدارة السكك الحديدية التايوانية اليوم السبت هوية 47 من الضحايا، من بينهم أطفال صغار ورجل فرنسي (27 عاما)، وشخصان من الولايات المتحدة، فيما سعت السلطات لتحديد هوية الجثث الأخرى.

وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم إلى إصابة ما لا يقل عن 188 شخصا في الحادث. وتحتم بقاء 41 من المصابين في المستشفى.

وقال نائب وزير المواصلات والاتصالات وانج كوو-تساي في مؤتمر صحفي اليوم إن عدم وجود سياج أمان حول موقع البناء، كما يتطلب العقد ، كان خطأ إداريا كبيرا.

وقال إدارة السكك الحديدية التايوانية إنه جرى إدراج الواقعة على أنها أسوأ حادث قطار في خلال السبعة عقود الماضية في تايوان.

وبدأت الشركة المشغلة للقطار اليوم في إزالة العربات المتضررة العالقة في النفق.

وزارت رئيسة تايوان تساي إنج وين في نفس اليوم المصابين وعائلات الضحايا في هوالين، حيث وعدت بتقديم أفضل مساعدة.