خارجية ليبيا: خروج القوات الأجنبية والمصالحة الوطنية أولويات الحكومة

جددت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، التأكيد على الأهداف التي تسعى حكومة الوحدة الوطنية لإنجازها خلال هذه المرحلة، وأهمها تعزيز وصون السيادة الوطنية، بما في ذلك ضمان الخروج الفوري لجميع القوات الأجنبية من ليبيا، و"لمّ الشمل وعودة المهجرين"، في إطار مصالحة وطنية شاملة، لتعزيز السلام وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري، مؤكدا أن هذه الأولويات "مطلقة".

وذكرت بوابة الوسط الليبية أن ذلك جاء خلال كلمة المنقوش ضمن مشاركة ليبيا في أعمال الدورة الثانية للحوار السياسي العربي الياباني، على المستوى الوزاري عبر تقنية الفيديو، وألقاها بالنيابة مدير إدارة الشؤون العربية بالوزارة سهيل محمد التريكي، وقدمت فيها عرضاً لمستجدات الوضع في ليبيا ومسار عملية السلام.

وتناولت كلمة المنقوش، التداعيات الخطيرة لجائحة كورونا على النظام الدولي، وأهمية خلق بيئة دولية تتعايشُ فيها الشعوب وتتكاتف لتحقيق خير الإنسان وتحفظ جنسه البشري، مع التأكيد على ضرورة التعاون الدولي لتوفير اللقاحات إلى جميع شعوب العالم دون تمييز، كضرورة إنسانية ملحة ينبغي العمل عليها وإيجاد الآليات والأطر لتنفيذها.

كما أكدت موقف ليبيا الثابت في دعم السلام وجهود التسوية السياسية للقضايا والأزمات والنزاعات في المنطقة العربية والعالم، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رفض الظلم والاضطهاد للشعوب وضمان الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف ومنع التدخلات السلبية التي تفاقم من الأزمات وتزيد من تعقيدات المشهد.