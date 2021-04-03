غضب بين مشاهير إيطاليين بعد عرقلة مشروع قانون ضد رهاب المثلية الجنسية

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أعرب ساسة ومشاهير إيطاليون عن غضبهم بعد عرقلة مشروع قانون ضد رهاب المثلية الجنسية ورهاب المتحولين جنسيا.

وكان مشروع القانون سيسمح بفرض عقوبات بالسجن وغرامات باهظة على التمييز بسبب الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي للأشخاص.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، كان من المقرر أن تحدد اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ موعدا لمناقشة بشأن مشروع القانون، لكن رئيس اللجنة وهو سياسي ينتمي لحزب "ليجا نورد" (رابطة الشمال) اليميني المتطرف ألغى الجلسة، وفقا لتقارير إعلامية اليوم السبت، مما أعاق إحراز تقدم.

وكان مجلس النواب قد وافق بالفعل على مشروع القانون في نوفمبر الماضي.

وأدت هذه الخطوة إلى إدانات بين ساسة ومشاهير في إيطاليا.

وقال محمود، المغني الذي فاز بجائزة مهرجان سانريمو الشهير 2019 في تصريح نشرته صحيفة "لا ريبوبليكا" في عددها الصادر اليوم السبت: "قد لا تكون هناك حاجة للقانون في البلدان المتحضرة، لكن ها هو القانون".

وأضاف أن الأشخاص على استعداد لتسليط الضوء على العار الناتج عن أعمال رهاب المثلية.

وكرر تصريحاته مغني الراب فيديز الذي قال إن القانون يمثل أولوية ومن شأنه "أن يحمي حرية أطفالنا" في تعليقات لمتابعيه البالغ عددهم 12 مليونا على تطبيق إنستجرام.