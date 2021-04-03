 مطور لقاح كورونا الروسي: اللقاح يضمن تعافيا سريعا دون أعراض شديدة - بوابة الشروق
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مطور لقاح كورونا الروسي: اللقاح يضمن تعافيا سريعا دون أعراض شديدة

أ ش أ
نشر في: السبت 3 أبريل 2021 - 10:33 م | آخر تحديث: السبت 3 أبريل 2021 - 10:33 م

قال مركز أبحاث جماليا الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة اليوم السبت إن لقاح سبوتنيك في المضاد لفيروس كوفيد-19 يضمن التعافي السريع دون أعراض شديدة في حالة العدوى.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية أن تعليق مطور سبوتنيك في، جاء مع ورود أنباء تفيد بأن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، الذي تم تطعيمه باللقاح الروسي، أثبت أنه مصاب بفيروس كوفيد-19.

ونقلت الوكالة عن المركز قوله في تغريدة على تويتر "يؤسفنا سماع هذا .. سبوتنيك في فعال بنسبة 91.6٪ ضد العدوى و100٪ فعال ضد الحالات الشديدة.. إذا تأكدت العدوى وحدثت بالفعل، فإن التطعيم يضمن الشفاء السريع دون أعراض شديدة.. نتمنى لك الشفاء العاجل!".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الزعيم الأرجنتيني أنه أصيب بفيروس كورونا ، مضيفا أنه يشعر بصحة جيدة.

وفي يناير الماضي، تلقى الرئيس الأرجنتيني، الذي بلغ من العمر 62 عامًا أمس، لقاح سبوتنيك في المضاد لفيروس كورونا.

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