دينا الشربيني تتلقى تهديدات في الحلقة الثانية من «المشوار» لمحمد رمضان

كشفت الحلقة الثانية من مسلسل المشوار عن شجار بين دينا الشربيني (ورد) وإحدى العاملات في المصنع الذي تعمل به، كما حاولت الاتصال بشقيقتها لتجد تهديدات على هاتفها من وجيه بيه (أحمد كمال)، الذي اتصل بها بينما تهاتف شقيقتها، لتتوتر وتغلق الهاتف.. فماذا تُخفي ورد عن الجميع؟



وأخبرت ورد زوجها ماهر (محمد رمضان) عن تواصل وجيه معها، والذي انفعل عليها، لنكتشف بعد ذلك إن ورد وماهر هاربان من وجيه، وأن بعد القبض عليه بتهمة الإتجار بالآثار، أصبحت حياتهما على المحك، فما علاقتهما بوجيه، وهل يتاجران بالآثار؟



ويُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، وبجانب دينا الشربيني يشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.